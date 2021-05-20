Глава Ассоциации городов Украины, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что правительство отказалось выполнить взятые на себя обязательства. При этом глава "Нафтогаза" Юрий Витренко пояснил, что вопрос о старых долгах решат в парламенте.

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Кличко о рисках для Украины

Виталий Кличко заявил, что теперь предприятия будут покупать газ у "Нафтогаза" или других поставщиков по рыночным условиям. Вместо этого "Нафтогаз" установил цену выше 9 грн за 1 кубический метр, авансовую оплату, посуточный заказ объемов газа, чрезмерные штрафные санкции даже за мелкое отклонение от их условий.

Это приведено к стремительному росту тарифов для населения и неплатежам за коммунальные услуги. А также – к непомерным расходам бюджетов территориальных общин на закупку газа для садиков, школ, больниц,

- заявил Виталий Кличко.

Он также добавил, что 9 февраля 2021 года правительство, "Нафтогаз", Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг и Ассоциация городов Украины заключили меморандум по урегулированию проблемных вопросов в сфере централизованного снабжения тепловой энергии и поставки горячей воды. Местное самоуправление выполнило свои обязательства, при этом Кличко заявил, что правительство отказалось выполнить взятые на себя.

В частности он добавил, что правительство не осуществляет компенсацию потерь коммунальным предприятиям. Это не позволяет начать подготовку к отопительному сезону, а также арестовываются счета коммунальных предприятий теплоснабжения, блокируется работа предприятий, люди остаются без зарплаты.

Правительство и "Нафтогаз" своими действиями уже в мае оставляют 120 городов – 5 миллионов граждан – без горячей воды, а бюджетные учреждения – без природного газа. С октября же все население может остаться без централизованного отопления,

– заявил Кличко.

Требования местного самоуправления

немедленно разблокировать счета коммунальных предприятий и прекратить начисление штрафов;

компенсировать потери коммунальных предприятий, которые возникли вследствие решений, принятых органами госвласти;

гарантировать поставки природного газа в достаточных объемах коммунальным предприятиям на условиях наложенного платежа и по цене, учтенной в нынешних тарифах для населения;

принять законопроект, который обеспечит реструктуризацию задолженности коммунальных предприятий за потребленный газ, списание штрафов и возмещение разницы в тарифах.

Как Офис президента собирается решать ситуацию с отоплением

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что в новых условиях власть поддержит города, и заверил в выполнении всех договоренностей, которые были зафиксированы в меморандуме в феврале 2021 года. Он также заверил, что в вопросе теплоснабжения нужно двигаться к рыночным отношениям, ведь несколько городов уже работают без публичных специальных обязанностей (ПСО).

"Также все мы понимаем, что действует подписанный между правительством Украины и мэрами городов соответствующий меморандум. Он будет реализован в определенные сроки и предполагает определенные действия обеих сторон", – заявил министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов.

Он заверил, что правительство и ОП будут помогать пройти переходный период. На заседании ОП также:

председатель правления "Нафтогаза" Юрий Витренко заверил, что в ближайшее время компания предложит долгосрочные предложения для устойчивых цен на газ для предприятий теплоснабжения, что поможет избежать колебаний цен в течение отопительного сезона 2021 - 2022 годов;

он также добавил, что компания не будет требовать огромные предоплаты или банковские гарантии;

относительно старых долгов ожидает, что это решат в ближайшее время в парламенте;

Витренко рассказал, что наработанный соответствующий законопроект скоро зарегистрируют в Раде .

. документ будет предусматривать урегулирование долгов, которые возникали из-за несоответствия тарифам на услуги теплоснабжения тем ценам, которые существовали.

Обратите внимание! Правительство приняло решение больше не регулировать цены на газ для теплокоммунэнерго. Решение вступило в действие с 20 мая. В Кабмине считают, что это – шаг для создания полноценного рынка газа.