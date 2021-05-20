Глава Ассоциации городов Украины, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что правительство отказалось выполнить взятые на себя обязательства. При этом глава "Нафтогаза" Юрий Витренко пояснил, что вопрос о старых долгах решат в парламенте.
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Кличко о рисках для Украины
Виталий Кличко заявил, что теперь предприятия будут покупать газ у "Нафтогаза" или других поставщиков по рыночным условиям. Вместо этого "Нафтогаз" установил цену выше 9 грн за 1 кубический метр, авансовую оплату, посуточный заказ объемов газа, чрезмерные штрафные санкции даже за мелкое отклонение от их условий.
Это приведено к стремительному росту тарифов для населения и неплатежам за коммунальные услуги. А также – к непомерным расходам бюджетов территориальных общин на закупку газа для садиков, школ, больниц,
- заявил Виталий Кличко.
Он также добавил, что 9 февраля 2021 года правительство, "Нафтогаз", Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг и Ассоциация городов Украины заключили меморандум по урегулированию проблемных вопросов в сфере централизованного снабжения тепловой энергии и поставки горячей воды. Местное самоуправление выполнило свои обязательства, при этом Кличко заявил, что правительство отказалось выполнить взятые на себя.
В частности он добавил, что правительство не осуществляет компенсацию потерь коммунальным предприятиям. Это не позволяет начать подготовку к отопительному сезону, а также арестовываются счета коммунальных предприятий теплоснабжения, блокируется работа предприятий, люди остаются без зарплаты.
Правительство и "Нафтогаз" своими действиями уже в мае оставляют 120 городов – 5 миллионов граждан – без горячей воды, а бюджетные учреждения – без природного газа. С октября же все население может остаться без централизованного отопления,
– заявил Кличко.
Требования местного самоуправления
- немедленно разблокировать счета коммунальных предприятий и прекратить начисление штрафов;
- компенсировать потери коммунальных предприятий, которые возникли вследствие решений, принятых органами госвласти;
- гарантировать поставки природного газа в достаточных объемах коммунальным предприятиям на условиях наложенного платежа и по цене, учтенной в нынешних тарифах для населения;
- принять законопроект, который обеспечит реструктуризацию задолженности коммунальных предприятий за потребленный газ, списание штрафов и возмещение разницы в тарифах.
Как Офис президента собирается решать ситуацию с отоплением
Заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что в новых условиях власть поддержит города, и заверил в выполнении всех договоренностей, которые были зафиксированы в меморандуме в феврале 2021 года. Он также заверил, что в вопросе теплоснабжения нужно двигаться к рыночным отношениям, ведь несколько городов уже работают без публичных специальных обязанностей (ПСО).
"Также все мы понимаем, что действует подписанный между правительством Украины и мэрами городов соответствующий меморандум. Он будет реализован в определенные сроки и предполагает определенные действия обеих сторон", – заявил министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов.
Он заверил, что правительство и ОП будут помогать пройти переходный период. На заседании ОП также:
- председатель правления "Нафтогаза" Юрий Витренко заверил, что в ближайшее время компания предложит долгосрочные предложения для устойчивых цен на газ для предприятий теплоснабжения, что поможет избежать колебаний цен в течение отопительного сезона 2021 - 2022 годов;
- он также добавил, что компания не будет требовать огромные предоплаты или банковские гарантии;
- относительно старых долгов ожидает, что это решат в ближайшее время в парламенте;
- Витренко рассказал, что наработанный соответствующий законопроект скоро зарегистрируют в Раде.
- документ будет предусматривать урегулирование долгов, которые возникали из-за несоответствия тарифам на услуги теплоснабжения тем ценам, которые существовали.