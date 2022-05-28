Советник главы Офиса Президента провел параллели с двумя мировыми войнами, всколыхнувшими мир в прошлом веке. Михаил Подоляк отметил, что они также начинались с территориальных споров, истерии пропаганды и желания извергов убивать свободных людей.

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Вернулись времена Золотой Орды

Михаил Подоляк отметил, что после завершения Второй мировой войны в 1945 году мир изменился. Глава Офиса Президента подчеркнул, что сегодня мы могли бы говорить о научно-техническом прогрессе, однако вынуждены говорить об изнасиловании, голодных детях в подвалах и краже зерна. Поэтому у Подоляка возник вопрос – не вернулись ли времена Золотой Орды.

Сегодня мы могли бы говорить о цивилизационном прогрессе. Но из русского средневекового лагеря с вертухаями снова выполз людоед с глазами, в которых пустота и ненависть. И поэтому мы теперь говорим об обстреле мирных городов, массовых изнасилованиях женщин, трехлетних дети, голодающих в подвалах, и краже зерна,

– подчеркнул Подоляк.

Советник главы ОП подчеркнул, что сейчас Россия показала свое истинное лицо, любящее репрессии, расстрелы, насилия и депортации целых народов.

Обратите внимание! С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия депортировала около 1,5 миллиона украинцев. По состоянию на 24 мая оккупанты депортировали 1 444 565 украинцев , из которых 240 575 – дети.

Мир должен быть единым

Подоляк подчеркнул, что если западный мир будет дрожать от страха перед Россией, то это будет иметь серьезные негативные последствия. В частности, в таком случае свет ожидает новый кровавый передел границ.

Украина будет воевать с Россией до победного конца. У нас нет других вариантов. И если Запад снова дрогнет, в очередной раз обнажит свой глубинный страх перед российским монструозным миром, Европу, мир в целом ожидает новый кровавый передел границ, хаос, волны беженцев, голод, новые правила безопасности, когда человеческая цивилизация вынуждена платить дань гопнику с ядерным чемоданом.

– подчеркнул Подоляк.

Советник главы Офиса Президента подчеркнул, что Россия сделает беднее каждого жителя Европы и спровоцирует голод в Азии и Африке. Кроме того, страна-оккупант станет инициатором новых территориальных конфликтов. Поэтому Подоляк подчеркнул, что Россию нужно остановить, потому что иначе света ждут темные времена.

Важно – сведение Генштаба о ситуации на фронте по состоянию на 28 мая: смотрите видео