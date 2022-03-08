Украина – мирная страна, но на наши земли постоянно нападают оккупанты. Об этом в обращении к мировым лидерам и жителям всех стран заявил Резников 8 марта.

К теме За время войны россияне разрушили 200 школ, 34 больницы и 1500 жилых домов

Украина была домом для представителей более 100 наций. Мы всегда жили в мире. У нас много смешанных браков, в которых родились прекрасные дети. И этих детей теперь убивают оккупанты,

– говорит Министр обороны.

Российские войска удерживают в заложниках журналистов, в том числе гражданина Британии. Еще одну группу иностранцев недавно обстреляли. Среди них – еще один гражданин Британии ранен.

Резников призвал мир не бояться, как это делают украинцы. Ведь сейчас они сознательно позволяют врагу это делать.

Обращение Резникова к миру: смотрите видео

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!