Министерство обороны Дании сообщило о том, что направит своих инструкторов в Украину для обучения героев ВСУ. Впрочем, сегодня это не единственная новость об усилении связей с нашим партнером.

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Соглашение между Укроборонпромом и датской компанией

10 августа Укроборонпром объявил о том, что подписал соглашение о сотрудничестве с Датской ассоциацией оборонной и безопасности промышленности (DI Defense and Security Industries Association). Сообщается, что в состав ассоциации входит 18 передовых компаний из Дании.

Цель соглашения – уже сейчас укрепить обороноспособность Украины, которая дает мощный отпор российским оккупантам. Сотрудничество будет направлено на беспилотники, киберзащиту, морские системы и потенциальную производственную кооперацию.

Мир меняется, и на этих изменениях отражение российского вторжения в Украину. Ситуация требует нашей сплоченности, а также возлагает ответственность на западные демократии, организации и компании поддерживать украинский народ,

– прокомментировал соглашение и Йоахим Финкельман, директор DI Defense and Security Industries Association.

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