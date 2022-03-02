Министерство внутренних дел совместно с правительством разрабатывают действенный механизм ускорения пересечения границы иностранцам, желающим покинуть территорию Украины.

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Министр внутренних дел Украины отметил, что Украина делает все возможное для пересечения границы иностранными гражданами, в том числе студентами, и соблюдает все законы и нормы международного права.

МВД продолжает активное сотрудничество с дипломатическими представительствами и консульствами иностранных государств, для того чтобы их граждане были в безопасности и смогли как можно быстрее вернуться в свои страны,

– заявил министр Денис Монастырский.

Добавлю, что в последние несколько дней ситуация на границе была слишком сложной, поэтому в условиях войны России против Украины приоритет пропуска предоставляется для женщин и детей.

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