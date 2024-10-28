Прибыли Украины не перекрывают доходы России

Когда в 2020 году "Нафтогаз" подписывал пятилетний контракт с "Газпромом", действующий тогда глава компании констатировал: доходы от транзита по новому контракту существенно превышают расходы на него.

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Юрий Витренко Исполнительный директор НАК "Нафтогаз" (2014–2020 годы) Учитывая общий объем гарантированных мощностей (65 миллиардов кубометров на 2020 год и затем по 40 миллиардов на следующие 4 года; то есть 225 миллиардов кубометров за 5 лет), получается, что за тысячу кубометров заранее забронированных мощностей "Газпром" заплатит минимум 32 доллара

Витренко также подчеркивал, что информация о том, что транзит при тех объемах, о которых договорились Украина и Россия, будет невыгодным, не соответствует действительности.

Однако, "Нафтогаз" получает не более 70% от контрактной суммы за транзит, по словам действующего исполнительного директора НАК.

Сергей Макогон Экс-руководитель ТОА "Оператор ГТС Украины" (2019-2022 годы) "Газпром" получает за транзит около 5 миллиардов долларов в год, Украина – 800 миллионов, но большая часть этих средств идет на сам транзит. В бюджет доходят 100-200 миллионов в виде налогов и дивидендов. Если сравнивать эти цифры, то я не вижу большого экономического смысла это делать.

Важно! Сейчас около 75% тарифа на транспортировку газа внутри страны покрывается за счет доходов от транзита. Поэтому с окончанием контракта в Украине могут вырасти тарифы. По прогнозам экспертов, рост будет незначительный – в пределах 3%.

Альтернативы российскому газу

"Газпром" не только не выполнял условия ship-or-pay (качай или плати), но и также зарабатывал на продаже газа в ЕС, имея влияние на ряд стран, как вот Венгрия или Словакия.

Еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон недавно призвала все же отказаться от транспортировки российского газа. По ее мнению, ЕС может жить без этого российского газа.

И если страны-члены предпочтут продолжению импорта российского газа, и они будут делать это даже вне контракта, или если они захотят подписать новые соглашения по новым мощностям, – хочу объяснить, что это не обязательно. Это политический выбор, и он опасен. И мы должны помнить, что стоимость отношений с Россией измеряется не только ценой на газ, но и потерянными в Украине жизнями,

– отмечала она.

Сейчас Украина рассматривает вариант транспортировки азербайджанского газа вместо российского. Однако подобное соглашение может иметь "двойное дно", поскольку газ будет идти через территорию России и соответственно может подпитываться российским. Поэтому фактически Европа будет получать российский газ под видом азербайджанского.

К слову 24 октября Европарламент призвал ЕС "прекратить свою зависимость от импорта газа из Азербайджана, а также приостановить меморандум о взаимопонимании по стратегическому партнерству в области энергетики.

Материал создан при участии CFI, Agence française de développement médias, как часть Hub Bucharest Project при поддержке Министерства иностранных дел Франции.