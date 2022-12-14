Об этом в эфире 24 канала рассказал глава аналитическо-адвокационного агентства "Центр совместных действий" Олег Рыбачук. Он отметил, что мировые лидеры не понимают, как можно полностью уничтожить режим Путина, но для Украины другого сценария нет.

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Как в Первой мировой войне

Рыбачук настаивает, что украинцы хорошо знают Путина и обещать он может что угодно. Когда немцев не добили в Первой мировой войне, они начали Вторую, потому что были обижены. Но в Америке и Европе не совсем понимают эту параллель.

"Они думают, что все равно будет Россия, придется с ней торговать", – добавил Рыбачук.

Мир не понимает еще одну важную вещь, убежден эксперт. Для того чтобы провести депутинизацию России нужны десятки лет. Нужно не меньше времени, чем ушло, чтобы выветрить Адольфа Гитлера из головы немцев. После войны еще 20 лет они считали, что Гитлер великий политик.

Настроения в мире

С одной стороны, Эммануэль Макрон организует конференцию "Солидарность с украинским народом", с другой – заявляет, что нужно подумать и о гарантиях безопасности для России.

Рыбачук объяснил это тем, что французы не до конца понимают украинцев. Они убеждены, что стоит только остановить войну, а дальше – в России что-нибудь переключится и она обновится. Мол, надо давать шанс, куда может деться Россия.

Но мы с вами прекрасно понимаем, если сейчас не добить – он снова придет,

– сказал Рыбачук.

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Бить и недобить

Это, по словам эксперта, проблема и американцев. Они не представляют, что Россию можно военно-разгромить. Однако они и не думали, что Украина выстоит, а украинское оружие станет уничтожать российские объекты.

"А мы понимаем, что Россию можно схлопнуть как карточный дом", – резюмировал спикер.

В Америке, по словам Рыбачука, хоть и не сходятся в единодушном видении этой ситуации, многие дискутируют.