Об этом Зеленский сообщил в традиционном обращении. Он также отметил успешную работу украинских дронов по российским аэродромам.
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Зеленский об операции в Курской области
В традиционном обращении Владимир Зеленский сообщил, что в течение суток заслушал несколько докладов главкома ВСУ Александра Сырского, который сообщил о ситуации на поле боя, а также об операции в Курской области. Во время разговора они договорились о дополнительном оружии для защитников в Донецкой области.
Кроме того, Зеленский сообщил, что есть новые продвижения в Курской области и Украина достигает стратегической цели.
Хорошее есть сегодня продвижение в Курской области – стратегической цели нашей достигаем. Существенно пополнили и обменный фонд для нашего государства,
– сообщил Зеленский.
Он также добавил, что провел несколько совещаний по поддержке действий наших военных на территории Курской области. Президент подчеркнул, что Украина воюет по правилам, а потому все гуманитарные потребности на той территории должны быть обеспечены.
Украинские дроны успешно отработали по российским аэродромам
Зеленский в обращении также отметил успешную работу украинских дронов. Он в очередной раз поблагодарил воинов СБУ, ГУР, Сил обороны, которые успешно уничтожают врага.
Спасибо за точные, своевременные и результативные удары по российским аэродромам. Наши, украинские, дроны работают именно так, как нужно,
– добавил президент.
Вместе с тем президент Украины отметил, что есть вещи, которые "только дронами не сделаешь", поэтому он отметил потребность в другом вооружении – ракеты. Зеленский сообщил, что наше государство продолжает работать с партнерами в этом направлении.
"Чем более смелые решения партнеров, тем меньше может сделать Путин. И сегодня провел соответствующее совещание с МИД, Министерством обороны, с нашим Офисом, СНБО. Подготовили алгоритм наших действий, чтобы достичь сильных решений наших партнеров. Победных решений", – резюмировал Зеленский.