Также участниками церемонии подписания стали посол Украины в Египте Евгений Микитенко и посол Египта в Украине Айман Элгаммал. Кроме того, руководители министерств юстиции и послы обменялись приглашениями посетить Украину и Египет.

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Новый египетско-украинский договор

По словам главы Минюста Украины Дениса Малюська, с заключением договора создадут надлежащие правовые основания для эффективного сотрудничества между компетентными органами обоих государств по вопросам передачи осужденных лиц.

Подписание договора является важным шагом для дальнейшего урегулирования вопроса взаимной передачи осужденных лиц с Египтом,

– подчеркнул он.

Министры поздравили друг друга с этим знаковым событием и поблагодарили всех вовлеченных участников за качественную и эффективную работу по подготовке международного договора. Украинские и египетские представители выразили надежду на углубление сотрудничества в правовой сфере.

Украина и Египет подписали догорел об обмене осужденными лицами / Фото Минюста