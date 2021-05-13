Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил об успешном подписании сразу четырех соглашений между Украиной и Францией. Они помогут реализовать ряд важных проектов, которые создадут дополнительные рабочие места.

Как написал в телеграме Денис Шмыгаль, общая сумма сделок составляет более 1,3 миллиарда евро.

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Украинский премьер поблагодарил французскую сторону и министра экономики, финансов и восстановления Франции Бруно Ле Мера за поддержку и укрепление наших стратегических отношений.

Куда потратят деньги

Заключенные соглашения предусматривают реализацию таких проектов:

поставки 130 электровозов компанией "Альстом" на сумму до 900 миллионов евро;

поставки 370 автолестниц для работы на высотных зданиях на сумму до 300 миллионов евро;

улучшение водоснабжения в Луганской области и улучшение качества питьевой воды в Киеве на сумму до 70 миллионов евро.

Отдельно отмечу: все проекты предусматривают локализацию на украинских предприятиях от 30% и выше, что будет способствовать созданию тысяч новых рабочих мест. Это вполне соответствует нашей стратегии развития национального производства,

– написал премьер.

Добавим, что министр экономики, финансов и восстановления Франции Брюно Ле Мэр сейчас находится с официальным визитом в Украине. Ранее он отмечал, что счастлив приехать в Киев, встретиться с украинской властью и что у него есть возможность укрепить экономические связи между двумя странами.