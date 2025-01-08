Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на обращение президента Украины вечером 8 января. По его словам, вся нынешняя энергетическая ситуация в Молдове, и в частности на левом берегу Днестра, – это попытка России сманипулировать энергоресурсами против власти страны.

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Украина может помочь Молдове

Владимир Зеленский сообщил, что провел разговор с президентом Молдовы Майей Санду. Глава государства подчеркнул, что сейчас самое главное – это помочь Молдове пройти сложный период энергетических вызовов и не дать Москве разжечь социальное напряжение.

Мы готовы помочь Молдове, в частности, углем. Очень важно сохранить стабильность и дать всем людям в Молдове условия, чтобы жить спокойно и работать на свою страну, на преодоление бедности и на общее наше движение в Евросоюз,

– подчеркнул Зеленский.

Напомним, с 1 января 2025 года Украина прекратила транзит российского газа, из-за чего в Приднестровье начались массовые отключения газа. В то же время в правительстве Молдовы заявили, что Россия отказалась поставлять газ в регион по обходному маршруту.

В Приднестровье также начались веерные отключения света, а так называемая "власть" региона призывает жителей обогреваться дровами.