Украина нарабатывает гарантии безопасности еще во время войны, чтобы после возможного прекращения огня не возник опасный вакуум. Речь идет о предварительном согласовании с партнерами, кто и что готов предоставить.

Политолог и исполнительный директор Международной ассоциации малых общин Алексей Буряченко в эфире 24 Канала отметил, что именно наличие таких гарантий станет условием для любых переговоров о перемирии и будет определять позиции Украины во время встречи в Париже.

Гарантии нужны уже во время войны

Украина ведет работу с международными партнерами над гарантиями, которые должны определить формат поддержки после завершения активных боевых действий. Алексей Буряченко предостерег, что в случае промедления после прекращения огня может образоваться опасный вакуум.

Это просто в таком случае возникнет вакуум. И более того, если мы не будем понимать гарантии безопасности, Украина не пойдет на замораживание войны,

– подчеркнул он.

Политолог подчеркнул, что речь идет не об отдаленной перспективе, а о практических шагах уже сейчас. По его словам, Украина вместе с партнерами формирует контуры гарантий и определяет, кто и что готов предоставить.

Мы сначала сейчас нарабатываем контуры гарантий безопасности, понимаем, кто и что готов предоставить в рамках этих гарантий, в чем они будут заключаться. А вот когда мы уже будем иметь это понимание, тогда будем более активны в дипломатическом пространстве,

– отметил Буряченко.

Социологические данные подтверждают его слова: 74% украинцев готовы на перемирие только при наличии гарантий безопасности.

Что ожидать от переговоров в Париже?

Буряченко отметил, что предстоящие переговоры в Париже будут рабочими, но на самом высоком уровне. Там соберутся европейские лидеры вместе с президентом Владимиром Зеленским.

Нужно ли что-то ожидать во время встречи в Париже в рамках подписанных документов? Ответ очень короткий: нет, не нужно, потому что это рабочая встреча, но встреча очень высокого уровня,

– объяснил политолог.

Он добавил, что европейские партнеры уже рассматривают Украину и ее Вооруженные Силы как основу собственной безопасности. Именно поэтому диалог в Париже станет важным шагом в выработке общих подходов к гарантиям.

Препятствия внутри ЕС и роль США

Буряченко отметил, что в Париже также обсудят блокирование инициатив по безопасности внутри Евросоюза. Прежде всего речь идет о позиции Венгрии и Словакии, которые пользуются правом консенсуса.

Они будут поднимать серьезный вопрос деструктивной позиции некоторых стран Европейского Союза в блокировании инициатив по безопасности. Речь идет о Венгрии и Словакии, чтобы все же убрать право консенсуса, как минимум, по двум направлениям. Это направление безопасности и это направление стратегического развития,

– подчеркнул политолог.

По его словам, даже создание европейской армии сейчас невозможно без такого голосования. В этом контексте важной станет и позиция США: ожидаемое заявление Дональда Трампа будет определять дальнейший баланс сил в переговорах.

Как Запад формирует подход к гарантиям безопасности Украины?