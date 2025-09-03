"Иначе будет вакуум": почему Украина уже работает над гарантиями безопасности, несмотря на продолжающуюся войну
- Украина работает над гарантиями безопасности во время войны, чтобы избежать вакуума после возможного прекращения огня, согласовывая с партнерами, кто и что готов предоставить.
- В Париже рассмотрят позиции Венгрии и Словакии, которые блокируют инициативы по безопасности, и возможность устранения права консенсуса в вопросах безопасности и стратегического развития.
- Социологические данные показывают, что 74% украинцев поддерживают перемирие только при наличии гарантий безопасности.
Украина нарабатывает гарантии безопасности еще во время войны, чтобы после возможного прекращения огня не возник опасный вакуум. Речь идет о предварительном согласовании с партнерами, кто и что готов предоставить.
Политолог и исполнительный директор Международной ассоциации малых общин Алексей Буряченко в эфире 24 Канала отметил, что именно наличие таких гарантий станет условием для любых переговоров о перемирии и будет определять позиции Украины во время встречи в Париже.
Гарантии нужны уже во время войны
Украина ведет работу с международными партнерами над гарантиями, которые должны определить формат поддержки после завершения активных боевых действий. Алексей Буряченко предостерег, что в случае промедления после прекращения огня может образоваться опасный вакуум.
Это просто в таком случае возникнет вакуум. И более того, если мы не будем понимать гарантии безопасности, Украина не пойдет на замораживание войны,
– подчеркнул он.
Политолог подчеркнул, что речь идет не об отдаленной перспективе, а о практических шагах уже сейчас. По его словам, Украина вместе с партнерами формирует контуры гарантий и определяет, кто и что готов предоставить.
Мы сначала сейчас нарабатываем контуры гарантий безопасности, понимаем, кто и что готов предоставить в рамках этих гарантий, в чем они будут заключаться. А вот когда мы уже будем иметь это понимание, тогда будем более активны в дипломатическом пространстве,
– отметил Буряченко.
Социологические данные подтверждают его слова: 74% украинцев готовы на перемирие только при наличии гарантий безопасности.
Что ожидать от переговоров в Париже?
Буряченко отметил, что предстоящие переговоры в Париже будут рабочими, но на самом высоком уровне. Там соберутся европейские лидеры вместе с президентом Владимиром Зеленским.
Нужно ли что-то ожидать во время встречи в Париже в рамках подписанных документов? Ответ очень короткий: нет, не нужно, потому что это рабочая встреча, но встреча очень высокого уровня,
– объяснил политолог.
Он добавил, что европейские партнеры уже рассматривают Украину и ее Вооруженные Силы как основу собственной безопасности. Именно поэтому диалог в Париже станет важным шагом в выработке общих подходов к гарантиям.
Препятствия внутри ЕС и роль США
Буряченко отметил, что в Париже также обсудят блокирование инициатив по безопасности внутри Евросоюза. Прежде всего речь идет о позиции Венгрии и Словакии, которые пользуются правом консенсуса.
Они будут поднимать серьезный вопрос деструктивной позиции некоторых стран Европейского Союза в блокировании инициатив по безопасности. Речь идет о Венгрии и Словакии, чтобы все же убрать право консенсуса, как минимум, по двум направлениям. Это направление безопасности и это направление стратегического развития,
– подчеркнул политолог.
По его словам, даже создание европейской армии сейчас невозможно без такого голосования. В этом контексте важной станет и позиция США: ожидаемое заявление Дональда Трампа будет определять дальнейший баланс сил в переговорах.
Как Запад формирует подход к гарантиям безопасности Украины?
- После встречи в Белом доме Дональд Трамп впервые признал возможность предоставления Киеву гарантий безопасности. Речь шла о воздушной поддержке европейской миссии, но развертывание американских войск в Украине он отверг.
- В США и Европе продолжаются споры вокруг возможного действия пятой статьи НАТО. Журналист Роберт Фокс предостерег, что Кремль использует эти дискуссии как инструмент манипуляций, играя на сомнениях западных политиков. Несмотря на это, формируется европейская коалиция с поддержкой США – в сфере разведки, связи и логистики, что должно стать основой будущих гарантий безопасности для Украины.
- Отдельно европейские дипломаты обсуждают создание 40-километровой буферной зоны между украинскими и российскими позициями. Идея предусматривает развертывание от 4 000 до примерно 60 000 военных для патрулирования, основу которых могут составить французские и британские подразделения.