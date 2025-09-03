Україна напрацьовує гарантії безпеки ще під час війни, щоб після можливого припинення вогню не виник небезпечний вакуум. Йдеться про попереднє узгодження з партнерами, хто і що готовий надати.

Політолог та виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад Олексій Буряченко в ефірі 24 Каналу наголосив, що саме наявність таких гарантій стане умовою для будь-яких перемовин про перемир'я та визначатиме позиції України під час зустрічі в Парижі.

Гарантії потрібні вже під час війни

Україна веде роботу з міжнародними партнерами над гарантіями, які мають визначити формат підтримки після завершення активних бойових дій. Олексій Буряченко застеріг, що у разі зволікання після припинення вогню може утворитися небезпечний вакуум.

Це просто в такому випадку виникне вакуум. І більше того, якщо ми не будемо розуміти гарантії безпеки, Україна не піде на заморожування війни,

– наголосив він.

Політолог підкреслив, що йдеться не про віддалену перспективу, а про практичні кроки вже зараз. За його словами, Україна разом із партнерами формує контури гарантій і визначає, хто і що готовий надати.

Ми спочатку зараз напрацьовуємо контури гарантій безпеки, розуміємо, хто і що готовий надати в межах цих гарантій, у чому вони будуть полягати. А от коли ми вже будемо мати це розуміння, тоді будемо більш активні в дипломатичному просторі,

– зазначив Буряченко.

Соціологічні дані підтверджують його слова: 74% українців готові на перемир'я лише за наявності гарантій безпеки.

Що очікувати від перемовин у Парижі?

Буряченко наголосив, що майбутні перемовини у Парижі будуть робочими, але на найвищому рівні. Там зберуться європейські лідери разом із президентом Володимиром Зеленським.

Чи потрібно щось очікувати під час зустрічі в Парижі в межах підписаних документів? Відповідь дуже коротка: ні, не потрібно, тому що це робоча зустріч, але зустріч дуже високого рівня,

– пояснив політолог.

Він додав, що європейські партнери вже розглядають Україну та її Збройні Сили як основу власної безпеки. Саме тому діалог у Парижі стане важливим кроком у виробленні спільних підходів до гарантій.

Перешкоди всередині ЄС та роль США

Буряченко зазначив, що у Парижі також обговорять блокування безпекових ініціатив всередині Євросоюзу. Насамперед йдеться про позицію Угорщини та Словаччини, які користуються правом консенсусу.

Вони будуть піднімати серйозне питання деструктивної позиції деяких країн Європейського Союзу в блокуванні безпекових ініціатив. Мова йде про Угорщину та Словаччину, щоб все ж таки прибрати право консенсусу, як мінімум, по двом напрямкам. Це напрямок безпеки і це напрямок стратегічного розвитку,

– наголосив політолог.

За його словами, навіть створення європейської армії нині неможливе без такого голосування. У цьому контексті важливою стане і позиція США: очікувана заява Дональда Трампа визначатиме подальший баланс сил у переговорах.

Як Захід формує підхід до гарантій безпеки України?