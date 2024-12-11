Президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами подтвердил, что обсуждал с Дональдом Трампом вопрос замораживания полномасштабной войны в Украине. Он также отметил, что в будущем Трамп сможет убедиться: Владимир Путин против этого. Доктор философии, политический эксперт Андрей Городницкий во время эфира 24 Канала отметил, что заявление украинского президента стало неожиданностью для Дональда Трампа.

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Городницкий отметил, что России стоит волноваться, ведь Украина действует гораздо хитрее. Она заявляет о готовности к завершению войны. Трамп на это даже сказал, что не ожидал от Зеленского подобных заявлений.

Здесь Зеленский добавляет: "Мы готовы идти навстречу, но проблема в том, что Владимир Путин этого не хочет. Вы сами это увидите". Очень хитро Зеленский подогревает позицию Трампа, чтобы впоследствии убедить его: "Я же говорил. Мы готовы, а вот он не хочет",

– рассказал политический эксперт Андрей Городницкий.

Украина ждет гарантий от Вашингтона

Сейчас Украина находится на этапе договоренностей с США относительно гарантий безопасности, однако они пока остаются на уровне разговоров. Зеленский рассказывает Трампу о целях Украины, однако четких ответов пока не получает.

Есть только один нюанс – по НАТО. Мы открыто предложили Трампу способствовать нашему вступлению. Речь идет о получении приглашения, чтобы в будущем мы присоединились к Альянсу. Однако Трамп подчеркнул: "Я пока не имею таких полномочий, но вы можете обратиться за приглашением к действующему президенту США,

– рассказал Городницкий.

Политический эксперт Андрей Городницкий объяснил, что такой ответ не означает, что Украине отказали. Зато приглашение в НАТО все еще возможно. Однако пока это только слова, а конкретных гарантий Украина не имеет.