Кабинет Министров направил на ратификацию в Верховную Раду документ о продлении Соглашения между Украиной и США относительно сотрудничества в сфере науки и технологий. Договор начал действовать еще в конце 2006 года.

Это позволит ученым обеих стран работать над совместными двусторонними исследованиями, участвовать в международных конкурсах и программах.

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Правительство направило соглашение в Раду для ратификации

Подать на ратификацию Верховной Радой соглашение о продлении действия соглашения между правительством Украины и правительством США о сотрудничестве в сфере науки и технологий,

– идет речь в распоряжении.

В рамках соглашения о сотрудничестве Украины и США ученые могут получить деньги для реализации и внедрения своих идей. Ежегодно проходит конкурс украинско-американских научно-исследовательских проектов, реализация которых продолжается в течение 2 лет.

Что известно о соглашении между США и Украиной

Соглашение о сотрудничестве в сфере науки и технологий между Украиной и США подписали в декабре 2006 года.

Оно создало правовую основу для сотрудничества вузов, научно-исследовательских центров, а также отдельных ученых в научно-технической сфере.

Базовый текст документа предусматривает, что для продолжения сотрудничества на следующие 5 лет партнеры должны предоставить официальные письменные согласия.

Данные с сайта Минобразования