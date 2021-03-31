Украина хочет продолжить сотрудничество с США в сфере науки и технологии
Кабинет Министров направил на ратификацию в Верховную Раду документ о продлении Соглашения между Украиной и США относительно сотрудничества в сфере науки и технологий. Договор начал действовать еще в конце 2006 года.
Источник:Телеграм Алексея Гончаренко
Это позволит ученым обеих стран работать над совместными двусторонними исследованиями, участвовать в международных конкурсах и программах.
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Правительство направило соглашение в Раду для ратификации
Подать на ратификацию Верховной Радой соглашение о продлении действия соглашения между правительством Украины и правительством США о сотрудничестве в сфере науки и технологий,
– идет речь в распоряжении.
В рамках соглашения о сотрудничестве Украины и США ученые могут получить деньги для реализации и внедрения своих идей. Ежегодно проходит конкурс украинско-американских научно-исследовательских проектов, реализация которых продолжается в течение 2 лет.
Что известно о соглашении между США и Украиной
- Соглашение о сотрудничестве в сфере науки и технологий между Украиной и США подписали в декабре 2006 года.
- Оно создало правовую основу для сотрудничества вузов, научно-исследовательских центров, а также отдельных ученых в научно-технической сфере.
- Базовый текст документа предусматривает, что для продолжения сотрудничества на следующие 5 лет партнеры должны предоставить официальные письменные согласия.
Данные с сайта Минобразования
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