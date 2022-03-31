Эти вагоны принадлежат российским и белорусским предприятиям. Кроме того, в зоне таможенного контроля в одном из городов Черкасщины обнаружили железнодорожный вагон белорусского предприятия с электрооборудованием.

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В этом вагоне 12 тяговых электродвигателей и 12 якорей тяговых двигателей.

Белорусские и российские вагоны в Черкасской области:

Украина может присвоить находку себе

Сотрудники бюро оценивают стоимость железнодорожного подвижного состава и электрооборудования. Перечень выявленных товарно-материальных ценностей направили в Укрзализныцю и военно-гражданскую администрацию Черкасской области, где должны одобрить решение о дальнейшей национализации.