Эти вагоны принадлежат российским и белорусским предприятиям. Кроме того, в зоне таможенного контроля в одном из городов Черкасщины обнаружили железнодорожный вагон белорусского предприятия с электрооборудованием.
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В этом вагоне 12 тяговых электродвигателей и 12 якорей тяговых двигателей.
Белорусские и российские вагоны в Черкасской области:
Украина может присвоить находку себе
Сотрудники бюро оценивают стоимость железнодорожного подвижного состава и электрооборудования. Перечень выявленных товарно-материальных ценностей направили в Укрзализныцю и военно-гражданскую администрацию Черкасской области, где должны одобрить решение о дальнейшей национализации.
Мероприятия Бюро экономической безопасности Украины по выявлению и анализу деятельности хозяйствующих субъектов, где конечными бенефициарами являются резиденты России и Беларуси, установление активов этих стран и остановка работы предприятий, осуществляющих незаконную торговлю с Россией и Беларусью, в частности, и контрабандным путем, продолжаются,
– добавили в БЭБ.