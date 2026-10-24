Украина разрабатывает альтернативу Starlink: эксперт объяснил, когда система может заработать

О перспективах создания украинской спутниковой сети в эфире 24 Канала рассказал авиационный эксперт Константин Криволап. По его словам, пока речь идет лишь о соглашении о распределении ключевых задач.

Реклама Adv

популярные видео

Когда система может заработать?

Как подчеркнул авиаэксперт, судя по всему, компания Nokia должна непосредственно обеспечивать систему связи. В то же время компания ICEYE, которая уже предоставляет Украине высокодетализированные снимки по технологии SAR (с разрешением до 30 см независимо от погодных условий), обладает большим опытом в формировании спутниковых группировок.

При этом некоторые из украинских конструкторских бюро смогут заняться непосредственно разработкой "железа". Речь идет о самих спутниках, системах управления, наведения и ориентации на орбите.

Иностранные же партнеры будут отвечать за формирование спутниковой группировки, обеспечение лазерного обмена информацией между аппаратами и передачу данных на Землю, а также за диверсификацию запусков с помощью различных поставщиков услуг вывода на орбиту.

Реклама

Все реально. Но ближайшие конкретные шаги или даже определенные результаты явно появятся не раньше 2028 года– сказал Криволап.

Способна ли Украина создать альтернативу Starlink: смотрите видео 24 Канала

Добавим, что ранее компании ICEYE и Nokia уже начали разрабатывать спутниковые системы связи для государственных и военных заказчиков. Первые аппараты планируется вывести в космос уже в 2028 году.