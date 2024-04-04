Что объединяет Украину и Хорватию

Сначала, как и все подростки, я радовался возможности прогулять учебу. А потом в наш замечательный теплый Сплит полетели бомбы. Я узнал, как жить в подвале, увидел разрушенные дома, погибших сверстников. Тогда на нас тоже напал наш ближайший сосед.

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Мы пережили жестокую 5-летнюю войну на Балканах. Большинство современных хорватов в новостях из Украины видят собственные воспоминания. Поэтому искренне сочувствуют Украине, которая проходит испытания войной.

В Украины и Хорватии вообще много общего. Наши предки, племена белых горватов, жили когда-то в окрестностях современных Карпат. Неподалеку от моего родного Сплита есть городок с названием Киево.

И Киев, и Загреб летом 1991 года провозгласили свою независимость. В декабре 1991-го оба государства признали независимость друг друга.

Но главное, что нас объединяет – война. И Украина, и Хорватия подверглись вооруженной агрессии от бывшей метрополии. Мы узнали, что это такое – быть беженцами на собственной земле. Мы увидели, как бывший "брат" явил свое истинное лицо. Мы помним Вуковарскую резню, поэтому нам так болит Буча.

В нашей войне погибли тысячи, и многие люди пропали без вести. Разрушены десятки домов. Потеряно 25% экономики. А страна была так плотно засеяна бомбами, что разминирование продолжается и до сих пор. По оценкам экспертов, это работа на ближайшие 50 лет.

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У простых хорватов к украинцам особое отношение. Поэтому в 2014 году у нас не было вопроса "чей Крым", а в 2022 – чью сторону принять. Мы небольшая страна, но принимаем и поддерживаем украинских беженцев, оказываем гуманитарную и военную помощь.

Как Хорватия поддерживает Украину во время войны

Хорваты защищают Украину на фронте. В июне 2023 года Хорватия предложила свои порты для экспорта украинского зерна. В октябре, в критический момент, отдала Украине свои вертолеты Ми-8. Хорватия также безусловно поддержала решение Европейского Союза о выделении помощи Украине в размере 50 миллиардов евро. Мы делимся с Украиной уникальным опытом в сфере разминирования и судебного преследования виновных в военных преступлениях.

Общие вызовы, общий опыт и восстановление побуждают нас, хорватов, поддерживать украинцев. На уровне государства и личными усилиями.

Для меня Украина – вторая Родина. В 2003 – 2007 годах я выступал в составе киевского ФК "Арсенал". Тогда Киев и стал для меня вторым домом. Благодаря работе в Украине я смог поддерживать свою семью. Когда в Украине началась война, моя семья согласилась, что пришло время отдавать Украине долг.

С 2014 года Хорватия организует реабилитацию раненых воинов и отдых в Хорватии детей, потерявших родителей на войне, детей-переселенцев. За эти годы реабилитировано 3200 детей и более полутысячи бойцов. Этот проект реализуется за частные средства неравнодушных хорватских публичных лиц и предпринимателей.

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В конце 80-х, после Чернобыльской катастрофы, свою помощь Украине предложила Республика Куба. Куба принимала, бесплатно лечила и ставила на ноги маленьких украинцев, пострадавших от аварии на ЧАЭС. 350 миллионов долларов маленькая страна потратила тогда на реабилитацию украинских детей, не прекращая помощи даже в период тяжелого экономического кризиса.

Хорватия за годы действия нашей программы накопила немалый опыт в области психологической и физической реабилитации, и, фактически, сейчас становится "второй Кубой" для Украины.

В июне в Хорватию отправится первая в этом году группа маленьких отдыхающих. Теплое море Хорватии и тепло сердец хорватов снова ждет их. Ведь дети должны радоваться жизни, а не умирать от ракет.