О масштабных договоренностях сообщил президент Владимир Зеленский по итогам встречи с канцлером Германии. Всего стороны подписали 15 различных документов, касающихся укрепления артиллерии, защиты энергетики и противодействия вражеским беспилотникам.

Что предусматривают новые соглашения

Среди ключевых направлений сотрудничества оказалась разработка малых ракет, радаров и наземных роботизированных комплексов. Особое внимание уделили проекту FREYJA, а также расширению немецких мощностей по выпуску боеприпасов для комплексов Patriot.

По словам главы государства, украинские оборонные заказы обеспечат работой немецкие компании и существенно укрепят промышленность обоих государств.

Эти договоренности стали результатом визита Фридриха Мерца в Киев, который привез комплексный пакет поддержки.

Визит Мерца в Киев: смотрите видео

К слову, канцлер рассказал, что Германия планирует оперативно запустить серийное производство перехватчиков для борьбы с реактивными дронами.

Это быстро и ощутимо усилит украинскую ПВО,

– подчеркнул политик.

Помимо военной составляющей, около 350 миллионов евро из нового пакета будут направлены на поддержку украинской энергосистемы перед зимой. Речь идет о закупке генераторов, трансформаторных подстанций и необходимых ремонтных комплектов.