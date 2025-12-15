Не "до конца дня": в Умерова опровергли его заявление о соглашении Украины и США, которое приблизит мир
- Рустем Умеров заявил, что переговоры между Украиной и США были конструктивными и могут привести к соглашению, которое приблизит мир.
- Пресс-секретарь Умерова опровергла, что соглашение будет заключено буквально до конца дня, уточнив, что речь идет о возможности договоренности "в конце концов".
Украина и Соединенные Штаты по результатам переговоров между сторонами до конца понедельника, 15 декабря, могут заключить соглашение, которое приблизит достижение мира.
Соответствующую информацию сообщил секретарь СНБО Рустем Умеров, сообщает 24 Канал со ссылкой на его публикацию в соцсети Х. В то же время пресс-секретарь чиновника объяснила его заявление.
Что сказал Умеров о сделке?
По словам чиновника, в течение последних двух дней переговоры между украинской и американской сторонами были на самом деле конструктивными и продуктивными. По его мнению, удалось достичь реального прогресса.
Надеемся, что до конца дня мы достигнем соглашения, которая приблизит нас к миру. Сейчас в СМИ много шума и анонимных спекуляций. Пожалуйста, не поддавайтесь на слухи и провокации,
– написал он.
Рустем Умеров заверил, что американская делегация во главе со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером работает "чрезвычайно конструктивно", чтобы помочь Украине найти путь к долгосрочному мирному соглашению.
В то же время он отметил, что украинская сторона также чрезвычайно благодарна американскому президенту Дональду Трампу и его команде за все усилия, которые они прилагают для окончания войны в Украине.
Заявление опровергли
Пресс-секретарь секретаря СНБО Рустема Умерова Диана Давитян в комментарии РБК-Украина объяснила, что речь идет о том, что договоренность может быть достигнута "в конце концов", а не буквально "до конца сегодняшнего дня".
Что известно о ходе переговоров?
- Отметим, агентство AFP со ссылкой на собственные источники сообщило, что Стив Уиткофф и Джаред Кушнер настаивают на том, чтобы Украина согласилась отказаться от Донбасса в пользу российской стороны.
- The Wall Street Journal также сообщало, что американская сторона имела пятичасовой разговор с президентом Украины. Вашингтон оказывает сильное давление на Киев и пока не готов идти на какие-либо компромиссы.
- Зеленский заявлял, что Украина открыта к компромиссам, но не готова уступать территории, которые сейчас находятся под ее контролем. Он подтвердил, что Киев рассматривает возможность отказа от вступления в НАТО.
- Перед встречей с американской стороной он пообщался и с Эммануэлем Макроном, а также выразил ему благодарность за поддержку. Последний отметил, что Франция и в дальнейшем будет оставаться на стороне Киева.