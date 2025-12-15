Не "до конца дня": в Умерова опровергли его заявление о соглашении Украины и США, которое приблизит мир

Украина и Соединенные Штаты по результатам переговоров между сторонами до конца понедельника, 15 декабря, могут заключить соглашение, которое приблизит достижение мира.

Соответствующую информацию сообщил секретарь СНБО Рустем Умеров, сообщает 24 Канал со ссылкой на его публикацию в соцсети Х. В то же время пресс-секретарь чиновника объяснила его заявление.

Что сказал Умеров о сделке?

По словам чиновника, в течение последних двух дней переговоры между украинской и американской сторонами были на самом деле конструктивными и продуктивными. По его мнению, удалось достичь реального прогресса.

Надеемся, что до конца дня мы достигнем соглашения, которая приблизит нас к миру. Сейчас в СМИ много шума и анонимных спекуляций. Пожалуйста, не поддавайтесь на слухи и провокации,

– написал он.

Рустем Умеров заверил, что американская делегация во главе со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером работает "чрезвычайно конструктивно", чтобы помочь Украине найти путь к долгосрочному мирному соглашению.

В то же время он отметил, что украинская сторона также чрезвычайно благодарна американскому президенту Дональду Трампу и его команде за все усилия, которые они прилагают для окончания войны в Украине.



Заявление опровергли

Пресс-секретарь секретаря СНБО Рустема Умерова Диана Давитян в комментарии РБК-Украина объяснила, что речь идет о том, что договоренность может быть достигнута "в конце концов", а не буквально "до конца сегодняшнего дня".

Что известно о ходе переговоров?