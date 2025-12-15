Не "до кінця дня": в Умєрова спростували його заяву про угоду України та США, яка наблизить мир

Україна та Сполучені Штати за результатами переговорів між сторонами до кінця понеділка, 15 грудня, можуть укласти угоду, яка наблизить досягнення миру.

Відповідну інформацію повідомив секретар РНБО Рустем Умєров, повідомляє 24 Канал з посиланням на його публікацію у соцмережі Х. Водночас речниця чиновника пояснила його заяву.

Дивіться також Переговори Зеленського з делегацією США у Берліні завершилися, – ЗМІ

Що сказав Умєров про угоду?

За словами високопосадовця, впродовж останніх двох днів переговори між українською та американською сторонами були насправді конструктивними та продуктивними. На його думку, вдалося досягнути реального прогресу.

Сподіваємося, що до кінця дня ми досягнемо угоди, яка наблизить нас до миру. Зараз у ЗМІ багато галасу та анонімних спекуляцій. Будь ласка, не піддавайтеся на чутки та провокації,

– написав він.

Рустем Умєров запевнив, що американська делегація на чолі зі Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером працює "надзвичайно конструктивно", щоб допомогти Україні знайти шлях до довгострокової мирної угоди.

Водночас він наголосив, що українська сторона також надзвичайно вдячна американському президенту Дональду Трампу та його команді за всі зусилля, які вони докладають для закінчення війни в Україні.



Публікація Рустема Умєрова про угоду / Скриншот 24 Каналу

Заяву спростували

Речниця секретаря РНБО Рустема Умєрова Діана Давітян у коментарі РБК-Україна пояснила, що йдеться про те, що домовленість може бути досягнута "зрештою", а не буквально "до кінця сьогоднішнього дня".

Що відомо про перебіг переговорів?