Не "до кінця дня": в Умєрова спростували його заяву про угоду України та США, яка наблизить мир
- Рустем Умєров заявив, що переговори між Україною та США були конструктивними й можуть привести до угоди, яка наблизить мир.
- Речниця Умєрова спростувала, що угода буде укладена буквально до кінця дня, уточнивши, що йдеться про можливість домовленості "зрештою".
Україна та Сполучені Штати за результатами переговорів між сторонами до кінця понеділка, 15 грудня, можуть укласти угоду, яка наблизить досягнення миру.
Відповідну інформацію повідомив секретар РНБО Рустем Умєров, повідомляє 24 Канал з посиланням на його публікацію у соцмережі Х. Водночас речниця чиновника пояснила його заяву.
Що сказав Умєров про угоду?
За словами високопосадовця, впродовж останніх двох днів переговори між українською та американською сторонами були насправді конструктивними та продуктивними. На його думку, вдалося досягнути реального прогресу.
Сподіваємося, що до кінця дня ми досягнемо угоди, яка наблизить нас до миру. Зараз у ЗМІ багато галасу та анонімних спекуляцій. Будь ласка, не піддавайтеся на чутки та провокації,
– написав він.
Рустем Умєров запевнив, що американська делегація на чолі зі Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером працює "надзвичайно конструктивно", щоб допомогти Україні знайти шлях до довгострокової мирної угоди.
Водночас він наголосив, що українська сторона також надзвичайно вдячна американському президенту Дональду Трампу та його команді за всі зусилля, які вони докладають для закінчення війни в Україні.
Заяву спростували
Речниця секретаря РНБО Рустема Умєрова Діана Давітян у коментарі РБК-Україна пояснила, що йдеться про те, що домовленість може бути досягнута "зрештою", а не буквально "до кінця сьогоднішнього дня".
Що відомо про перебіг переговорів?
Зазначимо, агентство AFP з посиланням на власні джерела повідомило, що Стів Віткофф і Джаред Кушнер наполягають на тому, щоб Україна погодилася відмовитися від Донбасу на користь російської сторони.
The Wall Street Journal також повідомляло, що американська сторона мала п'ятигодинну розмову із президентом України. Вашингтон чинить сильний тиск на Київ та поки не готова йти на будь-які компроміси.
Зеленський заявляв, що Україна відкрита до компромісів, але не готова поступатись територіями, які нині перебувають під її контролем. Він підтвердив, що Київ розглядає можливість відмови від вступу до НАТО.
Перед зустріччю з американською стороною він поспілкувався і з Еммануелем Макроном, а також висловив йому вдячність за підтримку. Останній зазначив, що Франція й надалі залишатиметься на боці Києва.