Поскольку ресурсы у оккупантов уже иссякают. Об этом рассказал политический и экономический эксперт Тарас Загородний в эфире 24 канала.
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Он пояснил, что у россиян были еще определенные запасы некоторых импортных товаров по старым ценам, запасы комплектующих на производствах. Даже компании, идущие с рынка страны-агрессора еще некоторое время платят людям зарплату несколько месяцев.
Когда эти запасы иссякают – наступает шок. Так что Россия сейчас в парадоксальной ситуации.
"Несмотря на то, что доходы от нефти на газ еще остаются, они все равно оказались в ситуации Советского Союза 1980 годов, когда деньги вроде бы есть, а купить за них ничего нельзя", – пояснил Загородний.
Это касается финансирования армии.
Поэтому в этом случае, запасы гражданской экономики есть, военной – иссякают. У нас же есть неограниченный тыл в виде экономики США и Европы,
– подчеркнул экономический эксперт.
Какая стратегия Запада
У Запада сейчас стратегия полного демонтажа России – они бьют по технологическому устройству, чтобы россияне больше никогда не "выскочили" из оборонно-промышленного комплекса.
В будущем они будут дожимать даже до того, чтобы лишить Россию ядерного оружия.
"В краткосрочной перспективе Украине будут помогать, чтобы максимально нанести поражение России. Поэтому политика Запада, чтобы мы добивались победы", – добавил эксперт.