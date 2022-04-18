Поскольку ресурсы у оккупантов уже иссякают. Об этом рассказал политический и экономический эксперт Тарас Загородний в эфире 24 канала.

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Он пояснил, что у россиян были еще определенные запасы некоторых импортных товаров по старым ценам, запасы комплектующих на производствах. Даже компании, идущие с рынка страны-агрессора еще некоторое время платят людям зарплату несколько месяцев.

Когда эти запасы иссякают – наступает шок. Так что Россия сейчас в парадоксальной ситуации.

"Несмотря на то, что доходы от нефти на газ еще остаются, они все равно оказались в ситуации Советского Союза 1980 годов, когда деньги вроде бы есть, а купить за них ничего нельзя", – пояснил Загородний.

Это касается финансирования армии.

Поэтому в этом случае, запасы гражданской экономики есть, военной – иссякают. У нас же есть неограниченный тыл в виде экономики США и Европы,

– подчеркнул экономический эксперт.

Какая стратегия Запада

У Запада сейчас стратегия полного демонтажа России – они бьют по технологическому устройству, чтобы россияне больше никогда не "выскочили" из оборонно-промышленного комплекса.

В будущем они будут дожимать даже до того, чтобы лишить Россию ядерного оружия.

"В краткосрочной перспективе Украине будут помогать, чтобы максимально нанести поражение России. Поэтому политика Запада, чтобы мы добивались победы", – добавил эксперт.