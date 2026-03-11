Год назад они у нас тоже были, но мы их не показывали, – Зеленский о "картах", которые имеет Украина
- Владимир Зеленский отметил, что Украина имела "карты" еще год назад, но не демонстрировала их.
- Зеленский подчеркнул важность работы ВСУ и рост оборонного потенциала Украины, что привлекло внимание мира.
Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию, когда США на фоне обострения на Ближнем Востоке обратились не к Франции или Германии, а именно к Украине. Он отметил, что это "хорошее ощущение" и благодаря ВСУ.
Об этом президент заявил в интервью ирландскому блогеру Кейлину Робертсону.
Что сказал Зеленский о "картах" Украины?
Зеленский отметил работу ВСУ, "замечательных людей" и многих производств, которые Украина увеличила с начала войны.
"Теперь у нас высокий уровень... Мы очень миролюбивые люди, поэтому никто не думал о войне", – подчеркнул он, добавив, что когда-то было невозможно поверить, что Украина станет одним из ключевых государств в сфере обороны.
Кроме того, Украина имела "карты" и раньше, но их не демонстрировала.
Я думаю, что год назад они у нас тоже были, но мы их не показывали. Теперь все поняли, что они у нас есть. Да, это правда,
– отметил Зеленский.
Что предшествовало?
Украина отправила первую группу специалистов на Ближний Восток. Военные и политические эксперты отметили 24 Каналу, что это решение может изменить отношение стран региона, а также укрепить международные позиции.
Кроме того, Саудовская оружейная компания планирует закупить украинские дроны-перехватчики для защиты от иранских беспилотников. Отмечалось, что подписать соглашение могут уже 11 марта.
Всего по состоянию на 9 марта Украина получила 11 запросов от стран Ближнего Востока, Европы и США по противодействию иранским "Шахедам" и другим угрозам.