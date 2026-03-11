Рік тому вони у нас теж були, але ми їх не показували, – Зеленський про "карти", які має Україна

Володимир Зеленський прокоментував ситуацію, коли США на тлі загострення на Близькому Сході звернулися не до Франції чи Німеччини, а саме до України. Він зауважив, що це "гарне відчуття" і завдяки ЗСУ.

Про це президент заявив в інтерв'ю ірландському блогеру Кейліну Робертсону.

Що сказав Зеленський про "карти" України?

Зеленський відзначив роботу ЗСУ, "чудових людей" і багатьох виробництв, які Україна збільшила з початку війни.

"Тепер у нас високий рівень… Ми дуже миролюбні люди, тому ніхто не думав про війну", – наголосив він, додавши, що колись було неможливо повірити, що Україна стане однією з ключових держав у сфері оборони.

Окрім того, Україна мала "карти" й раніше, але їх не демонструвала.

Я думаю, що рік тому вони у нас теж були, але ми їх не показували. Тепер усі зрозуміли, що вони у нас є. Так, це правда,

– зазначив Зеленський.

Що передувало?