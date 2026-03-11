Рік тому вони у нас теж були, але ми їх не показували, – Зеленський про "карти", які має Україна
- Володимир Зеленський зазначив, що Україна мала "карти" ще рік тому, але не демонструвала їх.
- Зеленський підкреслив важливість роботи ЗСУ та зростання оборонного потенціалу України, що привернуло увагу світу.
Володимир Зеленський прокоментував ситуацію, коли США на тлі загострення на Близькому Сході звернулися не до Франції чи Німеччини, а саме до України. Він зауважив, що це "гарне відчуття" і завдяки ЗСУ.
Про це президент заявив в інтерв'ю ірландському блогеру Кейліну Робертсону.
Що сказав Зеленський про "карти" України?
Зеленський відзначив роботу ЗСУ, "чудових людей" і багатьох виробництв, які Україна збільшила з початку війни.
"Тепер у нас високий рівень… Ми дуже миролюбні люди, тому ніхто не думав про війну", – наголосив він, додавши, що колись було неможливо повірити, що Україна стане однією з ключових держав у сфері оборони.
Окрім того, Україна мала "карти" й раніше, але їх не демонструвала.
Я думаю, що рік тому вони у нас теж були, але ми їх не показували. Тепер усі зрозуміли, що вони у нас є. Так, це правда,
– зазначив Зеленський.
Що передувало?
Україна відправила першу групу спеціалістів на Близький Схід. Військові та політичні експерти зазначили 24 Каналу, що це рішення може змінити ставлення країн регіону, а також зміцнити міжнародні позиції.
Окрім того, Саудівська збройова компанія планує закупити українські дрони-перехоплювачі для захисту від іранських безпілотників. Зазначалося, що підписати угоду можуть уже 11 березня.
Загалом станом на 9 березня Україна отримала 11 запитів від країн Близького Сходу, Європи та США щодо протидії іранським "Шахедам" та іншим загрозам.