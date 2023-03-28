Сначала об этом сообщил "Милитарный". Несколько дней назад в сети опубликовали видео с катерами 40 Defiant. Эту информацию подтвердила представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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40 Defiant уже выполняют боевые задания

Она заявила, что работа катеров достаточно заметна. По ее словам, 40 Defiant выполняют боевые задания на Днепре.

Напомним, что патрульный катер 40 Defiant был построен компанией Metal Shark из штата Луизиана. Соединенные Штаты анонсировали передачу патрульных катеров в июне прошлого года.

Что известно о новых катерах

ВСУ должны были получить шесть катеров этого класса.

Патрульные 40 Defiant имеют длину корпуса всего 12 метров. Но экипажи таких катеров в составе ВМСУ себя чувствуют защищенными, в частности, благодаря кевларовой броне на рубке, и благодаря тому, что такие катера можно легко маскировать на местности, благодаря их малым габаритам.

Кроме этого Metal Shark ведет строительство для ВМС Украины еще партии патрульных катеров трех разных классов с алюминиевыми корпусами в рамках программ американской военной помощи.

Эти катера включают 38-футовые малые патрульные катера Defiant в исполнении с закрытой рубкой, 38-футовые малые патрульные катера типа Defiant в исполнении без закрытой рубки и 36-футовые катера-перехватчики Fearless.