В ведомстве отметили, что украинская генпрокурор подписала соглашения с Генпрокурором Литвы Нидой Грунскене и Генпрокурором и министром юстиции Польши Збигневом Зебро. Также документ скрепили подписями представители стран в Евроюсте.

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Коллеги-прокуроры Литвы и Польши первыми протянули руку профессиональной помощи после полномасштабного вторжения РФ в Украину и начали собственные национальные расследования. Теперь мы объединяем усилия Люблинского треугольника справедливости, чтобы противостоять злу на юридическом фронте,

– заявила украинская генпрокурор

Чем будет заниматься совместная следственная группа

сбором, безопасным хранением и быстрым обменом информацией и доказательствами военных преступлений РФ;

оперативно-розыскными мероприятиями;

выявлением активов военных преступников с целью их замораживания и конфискации.

По словам Ирины Венедиктовой, Совместная следственная группа готова принять и других стран-участников. Сейчас кроме Украины, еще 9 стран осуществляют собственные расследования относительно войны, развязанной РФ: Литва, Польша, Словакия, Эстония, Германия, Швеция, Латвия, Норвегия и Франция. Она ожидает, что к группе присоединится Офис прокурора Международного уголовного суда.

"В ходе встречи литовские и польские коллеги рассказали об уже проведенных шагах в собственных национальных расследованиях. Прежде всего они работают со свидетелями и потерпевшими – беженцами из Украины. Также в обеих странах начали работу специальные защищенные сайты для сбора доказательств – аналоги единого ресурса Офиса Генпрокурора", – говорится в сообщении Офиса Генерального прокурора.

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