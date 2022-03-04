Украина была права, но Запад не хотел слышать

Когда мы говорили, что энергетика не зря является частью доктрины безопасности Российской Федерации. Когда мы говорили, что деньги с энергетических потоков нужны России не только для построения роскошных яхт, но и для того, чтобы изменить Европу.

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24 февраля это стало очевидно. Этой ночью это стало очевидным даже тем, кто все равно закрывал глаза. Обстрел атомной станции для того, чтобы запугать и закрепиться – это квинтэссенция всей энергетической политики России.

Европа очнулась

После нашей победы она не изменится. Измениться должна Европа, которая начинает прозревать.

Уже даже в Германии понимают, что деньги за газ – это ракеты, нацеленные на евпропейцев. Уже в Европе понимают, что российская нефть токсична.

Уже ни для кого не секрет, что Российская Федерация не ведет энергетический бизнес. Она ведет энергетические войны.

Наша задача сегодня – победить в войне. Наша задача завтра – сделать так, чтобы о войне не забыли.

Оружие агрессора нужно конфисковать

Это сегодня мы имеем заявления МАГАТЭ и понимание ситуации со стороны бизнеса, который в России просто национализируется. А завтра вылезут те, кто будет возвращать ситуацию вспять. Поэтому наша задача также документировать использование энергетики в качестве оружия.

А теперь, что можно сделать реалистично. Энергетические активы – это оружие. Оружие конфисковывают.

Мы можем и должны требовать полной конфискации всех энергетических активов Российской Федерации в мире. Мы можем и должны использовать эти активы для того, чтобы увеличить фонд восстановления Украины.

Российский энергетический актив идет…. нет, не туда. Он уходит с молотка.