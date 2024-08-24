В частности, Украина может достичь паритета с Россией в количестве боеприпасов, если сможет уничтожать новые поставки артиллерии и техники еще до их прибытия на фронт. Также в ведомстве отмечают, что критическим является вопрос доминирования страны-агрессора в воздухе.

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Как достичь паритета с Россией в количестве снарядов

В Минобороны рассказали, что в России заводы работают круглосуточно, также есть боеприпасы снаружи. Впрочем, там заметили, что достичь паритета со страной-агрессором – возможно. Впрочем, только при условии, что Украина сможет ограничить их доставку на передовую.

Если у нас будет достаточно современного оружия дальнего радиуса действия. И наши партнеры уберут красные линии по его применению. Когда мы сможем наносить удары по российским базам, арсеналах, логистических маршрутах, – объяснили в Минобороны.

Там отметили, что новые поставки артиллерии, бронетехники и боеприпасов для российских подразделений нужно уничтожать до того, как они потравлять на фронт.

"При таких условиях у нас есть шансы выбить один из главных инструментов ведения войны росармии – их артиллерию. И не только ее", – отметили в ведомстве.

Там также добавили, что критическим является преимущество россиян в небе, а для продвижения своей пехоты враг с конца 2023 года начал активно применять КАБы по позициям украинских военных и прифронтовых населенных пунктах.