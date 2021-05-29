С участием Украины любые санкции и любые блокады против РФ и РБ становятся эффективными и наносят огромный ущерб. Современная война ведется на разных фронтах – на фронте боевых действий, на фронте политическом, на фронте информационном, фронте экономическом.

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Цель противостояния в разных плоскостях – максимизировать потери противника в каждом домене, повысить совокупный урон.

Теперь Украина нанесла ассиметричный удар за воздушную блокаду со стороны РФ на юго-востоке, за уничтожение наших авиаперевозок на данном направлении, которые Россия не пропускает. Пора выбирать сторону в войне и занимать место на одной из сторон.

Лукашенко выбрал сторону престарелых диктаторов.

Европа видит, наедине с какими монстрами мы сражаемся в общих интересах, мы усиливаем европейскую позицию в любом кризисе, и это, безусловно, должно стать нашим козырем для усиления евроинтеграции.

Нам нужна новая стратегия усиления двусторонних отношений с приграничными к РФ странами, они наши самые эффективные лоббисты в деле интеграции в ЕС и НАТО.

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Поддерживаю руководство государства в связи с быстрым решением президента Украины, СНБО и министерства иностранных дел, которые в числе первых, не дожидаясь решения ЕС, объявили о блокаде воздушного сообщения, и сегодня запрет Кабмина вступил в действие в полном объеме, с 29 мая небо будет закрыто.

Это ответственная государственная политика, спасибо за такую скорость и решительность. Но нам нужна стратегия полного разрыва зависимостей Украины в отношениях с РФ и РБ, не одномоментная, конечно, но на ближайшие один-два-три года.

Очень важна в связи с воздушной блокадой четкая определенность в действиях Франции. Такая решительность заслуживает уважения. Также важна поддержка Чехии, где после раскрытия российского теракта в Врбетице происходят сильные антироссийские перемены.

И, конечно, самой большой благодарности заслуживают наши самые стойкие союзники – Польша, Литва, Латвия, Эстония, Финляндия, Швеция, Великобритания.