В Москве ночью 30 и 31 марта неизвестные расклеили возмутительные плакаты напротив посольства Украины. На них были фотографии наших дипломатов и надпись "Крым – это Россия".

Что случилось у посольства

Вандалы также повредили служебные автомобили украинской дипломатической миссии. Те были на стоянке в Москве.

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По словам Романа Цибмалюка, неизвестные расклеили плакаты по меньшей мере на двух машинах дипломатов. Их приклеили не возле посольства, а раньше. Это якобы может означать, что за работниками следили.

На плакатах были изображены фото дипломатов и временно оккупированный Крым, который разрисовали в цвета российского флага. Злоумышленники написали: "К сведению Службы внешней разведки Украины: Крым – это Россия".

Реакция МИД Украины

В Министерстве иностранных дел назвали такие действия провокациями и очередным нарушением Россией положений Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года. Документ предусматривает обязательство приемной стороны предотвращать любое нарушение спокойствия дипломатических представительств или оскорбление их достоинства.

Требуем от российской стороны принять неотложные меры для проведения тщательного расследования случившегося, привлечения виновных к ответственности, недопущения в дальнейшем подобных акций,

– заявили в министерстве.

В ведомстве подчеркнули важность обеспечения условий для личной безопасности и неприкосновенности украинских дипломатов. Посольство Украины в Москве направило в МИД России ноту протеста.