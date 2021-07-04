Командующий ВМС ВСУ Алексей Неижпапа сообщил, что с апреля вдоль побережья оккупированного полуострова также расположились корабли Балтийского и Северного флотов России.
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Наблюдают за действиями участников наших учений. Таким образом провокаций со стороны Российской Федерации не исключаем,
– заметил Неижпапа.
По словам командующего, "в этом случае на кораблях участников "Си Бриз" существуют определенные отработанные процедуры".
"Си Бриз-2021": главное
- Украинско-американские учения "Си Бриз-2021" стартовали 28 июня.
- В этом году они стали самыми масштабными за всю историю.
- Участие в "Си Бриз-2021" приняли представители около 30 стран.
- Целью учений является сделать "Черное море безопасным для стран всех континентов".
- Участие в "Си Бриз-2021" приняли около 30 кораблей, катеров и судов, более 30 самолетов и вертолетов, а также – около 5 тысяч личного состава.