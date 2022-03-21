Соответствующее заявление об ультиматуме государства-агрессора украинский президент сделал в интервью европейским общественным вещателям, отрывок из которого обнародовало Суспільне , сообщает 24 канал .

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Зеленский о невозможности выполнения Украиной ультиматума России

Глава государства подчеркнул, что Украина не может выполнить ультиматум России.

Надо нас всех уничтожить, тогда их ультиматум будет исполнен. К примеру, отдать Харьков, Мариуполь или Киев,

– отметил Зеленский.

В то же время, он добавил, что ни харьковчане, ни мариупольцы, ни киевляне, ни он – никто не сможет этого сделать.

Президент также обратил внимание, что нигде в Украине люди не желают быть под оккупацией России. Об этом свидетельствуют действия местного населения в городах и селах, которые захватчики временно заняли. Там жители без оружия выходят против врага и прогоняют его.