Украинский лидер сказал, выступая в Верховной Раде, как пишет 24 Канал, что на этом этапе войны решается, кто дожмет.

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Зеленский заверил, что Украина не откажется от прав на всю свою территорию

Владимир Зеленский объяснил, что Украина сама будет определять, как жить сейчас и дальше.

Мы не торгуем суверенитетом, безопасностью или будущим Украины. Мы не откажемся от прав Украины на всю свою территорию. Мы точно не позволим никому использовать наше государство в чьих-то предвыборных баталиях в Европе. Путем Украины выиграть не получится. Вместе с Украиной. Вместе с Украиной выиграть можно. И только так,

– заявил Зеленский.

Президент добавил, что мы:

не откажемся от рационального подхода к обеспечению прав нашего государства;

должны действовать быстро, должны действовать мудро.

"Возможно, Украине придется кого-то в Москве пережить, чтобы достичь всех своих целей. Возможно, чтобы восстановить полную целостность нашего государства", – заверил Зеленский.

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Президент добавил, что Украина хочет формировать армию с помощью контрактов, а не мобилизованных. В частности, Минобороны и военное командование должны представить нашему обществу новую систему контрактов о службе в ВСУ для граждан, которые не достигли мобилизационного возраста, однако хотят защитить Украину.

Владимир Зеленский объяснил, что снижение мобилизационного возраста в Украине не будет.