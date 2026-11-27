Политолог и руководитель Центра анализа и стратегии Игорь Чаленко в эфире 24 Канала раскрыл закулисные подробности заявлений Дональда Трампа и последних дискуссий лидеров ЕС. Он обратил внимание, что европейские споры о финансировании Киева лишь играют на руку Кремлю.

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Споры в ЕС и попытки отбелить Путина

По словам эксперта, обсуждения среди европейских лидеров превратились в острую полемику. Страны – получатели бюджетной помощи блока, в частности Словакия и Венгрия, в очередной раз тормозят выделение кредита в размере 45 миллиардов евро для Киева. В то же время ключевые доноры, такие как Германия, вынуждены каждый раз доказывать очевидную необходимость помощи, а подобные затягивания решений Россия активно использует в своих интересах.

Комментируя намерения Трампа вернуть РФ в формат "Большой восьмерки", аналитик напомнил, что остальные шесть государств решительно отвергли эту идею. Несмотря на это, глава Белого дома продолжает создавать для Путина возможности отбеливания перед саммитом G20 в Майами, куда украинскую делегацию могут вообще не пригласить.

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То, что мы слышим от Трампа и Кушнера, – виновной делают Украину. То есть государство-жертву обвиняют в войне по логике, будто насильник имеет право делать все, что ему заблагорассудится. Однако украинский народ не примет таких уступок, и ни на какую капитуляцию наше государство не пойдет– отметил политолог.

Попытки отдельных западных деятелей найти компромисс в ущерб украинским интересам лишь поощряют Кремль к дальнейшему шантажу международного сообщества.

Почему мир нельзя заменять капитуляцией

Чаленко предостерег от отождествления мира с капитуляцией, поскольку уступки подобного рода будут представлять прямую экзистенциальную угрозу для украинского государства. Навязанные извне сценарии лишь подпитывают агрессивные амбиции Москвы, которая использует любое замораживание конфликта для подготовки нового наступления.

В то же время Силы обороны наращивают боевой потенциал благодаря глубоким ударам по военной инфраструктуре на территории РФ и системному истощению ресурсов противника. Заявления российских чиновников об экономических трудностях аналитик оценил как попытку спустить пар и проверить пределы терпения собственного общества.

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Настоящий мир не имеет ничего общего со сдачей национальных интересов или унижением перед агрессором. Любые навязанные условия, при которых жертву заставляют отказаться от суверенитета, украинское общество никогда не примет. Наша борьба продолжается именно за право на существование,

– отметил Чаленко.

По мнению политолога, Украина демонстрирует способность сорвать планы противника непосредственно на фронте, поэтому никакие кулуарные договоренности, не учитывающие позицию украинского народа, не будут иметь ни малейшего шанса на реализацию.

Противостояние в ЕС и позиция в отношении Трампа

Вопрос дальнейшей военной и финансовой поддержки Киева становится одним из главных факторов раскола между европейскими столицами и командой президента США. В Брюсселе растет осознание того, что безопасность европейского континента не может зависеть исключительно от изменений политических настроений в Вашингтоне.

Ранее сообщалось, что лидеры стран ЕС вступают в открытый спор с Трампом из-за выделения финансовой помощи Киеву и условий оборонных заказов. Европейские лидеры стремятся зафиксировать непоколебимость своей поддержки и отстоять самостоятельность в решениях по вопросам безопасности, чтобы не допустить принуждения Украины к миру на выгодных для Кремля условиях.