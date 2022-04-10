Гибель каждого украинского воина – это неописуемая потеря, ведь Украину с оружием в руках защищают ее лучшие сыновья и дочери. В боях с врагом мы несем потери, но они несопоставимы с тем количеством погибших, которое получил враг в результате нападения на Украину.

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Успехи украинской армии

Как сообщил советник главы Офиса Президента Алексей Арестович, успехи украинской армии – грандиозные, враг же не может похвастаться абсолютно ничем.

Они не выполнили ни одной оперативной задачи, а мы не потеряли ни одного соединения уровня бригады и выше,

– заявил Арестович.

Вместе с тем он добавил, что, несмотря на все провалы оккупантов, ни в коем случае нельзя недооценивать врага. Он еще имеет силы, которые бросит против Украины и готов на любые преступления для достижения своих целей.

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