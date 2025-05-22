Военный эксперт Андрей Крамаров рассказал 24 Каналу, что заявление Петра Павла это не пас России. Президент Чехии и генерал армий в отставке высказал мнение, которое является абсолютно очевидным.

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Необходима интеграция Украины

"В мире, наверное, нет ни одного бывшего военного с высоким офицерским рангом, который бы не понимал, что, действительно, ведением современной войны владеет исключительно Украина и Россия", – подчеркнул он.

Однако этот вопрос важно рассматривать в контексте нынешней политики Соединенных Штатов Америки. Речь идет в больше степени не о блоке НАТО, а о Европе с ее экономическим, технологическим и человеческим потенциалом.

Для европейских стран на сегодня необходимым является обеспечение своей безопасности, а для этого необходима прямая интеграция Украины в модель безопасности Европы,

– отметил Андрей Крамаров.

Украина, по словам военного эксперта, имея опыт, технологические наработки в результате этой войны, должна сформировать большой массив теоретического военного материала, что будет основываться непосредственно на практическом опыте ведения современной войны.

Он добавил, что Европа с ее возможностями и под наблюдением и руководством Украины сможет свой военный потенциал на поле боя очень быстро привести к современным стандартам и правилам ведения войны.

Отметим, что президент Чехии Петр Павел заявил, что НАТО готово к серьезным военным действиям "со многими ограничениями". По его словам, со времен завершения "Холодной войны" силы НАТО создавались как силы сдерживания, а не для того, чтобы вести боевые действия.

В то же время на примере войны России против Украины "мир увидел, что современная война – это комбинация классических боевых действий с элементами высокосовременного технологического оружия, плюс элементы гибридной, информационной и кибервойны".

Соответственно НАТО, по мнению президента Чехии, "не имеет реального опыта в ведении таких боевых действий". Его получили только украинская и российская армии, а другим странам нужно изучать "уроки с поля боя войны в Украине".