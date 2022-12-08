На ложь российских дипломатов указал постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк на заседании Постоянного совета ОБСЕ.

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Цымбалюк отметил, что 5 декабря произошла очередная массированная атака по Украине. Враг помимо иранских беспилотников использовал также системы С-300.

В ходе ряда заседаний ОБСЕ российские дипломаты пытались подвергнуть сомнению сообщения об использовании российскими войсками систем С-300 для поражения наземных целей. В последний раз российский представитель даже назвал это "небылицей",

– отметил представитель Украины.

По его словам, после лжи российских представителей в ОБСЕ в ноябре и декабре 2021 года и в январе и февраля этого года о "несуществовании российской угрозы" стало понятно, что "российская дипломатия не собирается менять свой подход".

"Но стоит ли держать дипломатические каналы открытыми для такой лжи? ОБСЕ не для этого создавалась. Это – не площадка для распространения ложных нарративов, а площадка для того, чтобы делать жизнь людей лучше. Ложь бывает разной, но эта – особенно циничная, ведь направлена на прикрытие геноцидной войны против украинского народа", – заявил Цымбалюк.

Добавим, что россияне широко используют зенитные ракеты С-300 в Украине с начала полномасштабной войны. Они используют их не столько как средства для противовоздушной обороны, а для атак по наземным целям. ЗРК С-300 специально модифицируют под возможность ведения огня в режиме не "земля – воздух", а "земля – земля". В таком режиме дальность поражения составляет не более 40 километров и отклонение от цели может оказаться значительным.

Любопытно! Совет министров ОБСЕ 1 – 2 декабря провел заседание без участия представителя России. Такое произойдет впервые. Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что стране-агрессорке не место в Парламентской ассамблее ОБСЕ.