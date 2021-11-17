Цель сделки заключается в обмене удостоверений водителя по упрощенной процедуре. Это позволит украинцам менять наши водительские удостоверения на документы итальянского образца, а для граждан Италии – наоборот.

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Как будет действовать соглашение

Итальянское водительское удостоверение будет действительно на территории Украины в течение 60 дней с тех пор, как миграционная служба выдаст документы на постоянное проживание человека. После этого удостоверение будет подлежать замене. Заменить "права" можно будет после прохождения медосмотра и сдачи экзаменов.

В свою очередь, в Италии требуют, чтобы после окончания установленного периода управления автомобилями украинцы обменяли водительское удостоверение на итальянское. Для обмена тоже следует сдать теоретические и практические экзамены.

Соглашение заключили на 5 лет.

Сделка была и раньше

Договор о взаимном признании водительских прав действовал еще с 2015 года. Однако с 1 июня 2021 года в Италии перестали признавать украинские водительские права, поскольку соглашение утратило силу. Сразу после этого взялись за заключение нового соглашения.

Обратите внимание! С декабря украинцам начнут выдавать "права" с новой отметкой. В удостоверениях появится пометка об автоматической коробке передач.