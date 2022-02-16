Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Соответствующее сообщение он опубликовал в своем твитере вечером 16 февраля.

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Украина обратилась в Совбез ООН

По словам чиновника, Украина предложила обсудить российское постановление относительно боевиков на заседании Совбеза ООН, которое состоится 17 февраля. Кулеба подчеркнул, что признание российских наемников на Донбассе подрывает минские договоренности и в целом процесс мирного урегулирования.

Что будут обсуждать на заседании

Ранее в МИД пояснили, что 17 февраля Украина предоставит Совбезу ООН доказательства невыполнения Россией минских соглашений.

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