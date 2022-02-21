Как отметила генпрокурор Ирина Венедиктова, украинские прокуроры займутся этим делом "по полной программе".

Важно Путин заявил Шольцу и Макрону, что собирается признать боевиков

Венедиктова подчеркнула, что закон заставляет офис генпрокурора реагировать на совершенное преступление и нести ответственность за процессуальную перспективу дел.

Наши украинские прокуроры займутся этим делом "по полной программе". Ездить на шопинг членам этого закрытого клуба "по заграницам" станет тяжело – обещаем,

– подчеркнула генпрокурор.

Она также сообщила о регистрации уголовного производства по второй части статьи 110 О публичных призывах к совершению умышленных действий с целью изменения границ территории Украины, совершенные представителем власти. Санкция статьи предусматривает:

лишение свободы на срок от 5 до 10 лет;

с конфискацией имущества или без таковой.

Больше о планах России признать независимость "ЛНР" и "ДНР"

21 февраля Владимир Путин собрал Совбез России. На заседании прозвучали заявления о присоединении Донбасса" в состав России, а также о признании оккупированных "ЛНР" и "ДНР".

Впоследствии Владимир Путин проинформировал немецкого канцлера Олафа Шольца и французского президента Эммануэля Макрона, что в ближайшее время собирается подписать указ о признании "ДНР" и "ЛНВ". Шольц и Макрон выразили разочарование таким развитием событий.

Путин собрался признать "ЛНР" и "ДНР": смотрите видео

Полный текст публикации Ирины Венедиктовой:

Наши действия:

Регистрация уголовного производства по части 2 статьи 110 УК Украины – публичные призывы к совершению умышленных действий с целью изменения границ территории Украины, совершенные представителем власти.

Я не имею права реагировать эмоционально: не могу шутить, говорить на любом языке, кроме процессуального, отправлять проклятия в адрес недругов – все это закон делать не позволяет. Но именно закон заставляет нас реагировать на совершенное преступление и нести ответственность за процессуальную перспективу дел. Наши украинские прокуроры займутся этим делом "по полной программе". Ездить на шопинг членам этого закрытого клуба "по заграницам" станет тяжело – обещаем.