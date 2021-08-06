Борт с пожарными Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям вылетел из киевского аэропорта "Жуляны" в пятницу, 6 августа.

"5 августа была начата подготовка и сегодня, 6 августа, по решению правительства, отряд службы Украины по чрезвычайным ситуациям в составе 100 человек отправляется в Грецию, чтобы сразу приступить к выполнению своих задач. Личный состав всем необходимым обеспечен", – сообщил глава ГСЧС Николай Чечеткин.

Перелет стал возможен благодаря украинской промышленной компании "Метинвест", которая оперативно включилась в процесс и оплатила рейс в обе стороны.

Директор по продажам Группы "Метинвест" Дмитрий Николаенко отметил, что компания и в дальнейшем готова предоставлять государству помощь в чрезвычайных ситуациях.

"Метинвест" никогда не остается в стороне и всегда откликается на призывы о помощи, которые поступают к нам. Например, в прошлом году мы профинансировали закупку аппаратов искусственной вентиляции легких для украинских больниц. "Метинвест" чувствует свою социальную ответственность и работает на защиту государства", – сказал Николаенко.

Операция состоялась при содействии министра инфраструктуры Александра Кубракова.

Украинские спасатели отправились тушить пожары в Греции / Фото ГСЧС Украины