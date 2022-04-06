Об этом рассказал советник министра МВД Вадим Денисенко в эфире всеукраинского марафона, передает 24 канал.

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По его словам, накопление техники и живой силы происходит на Славянском направлении.

Вблизи Херсона зафиксировали колонны российской техники, двигавшиеся в сторону Херсона. Традиционная история в городе Мариуполь. Там продолжаются бои,

– сказал Денисенко.

Советник министра МВД отметил, что Украина ожидает сильных боев на Донбассе. Это ведь – ключевая точка. В то же время Денисенко добавил, что планы относительно освобождения Херсона есть. Он выразил надежду, что после слов о планах будут реальные действия.

Он также рассказал, что за прошедшие сутки в Украине неоднократно объявляли воздушную тревогу.

"Нам поступает информация, что в ряде регионов были сбиты российские ракеты. Мы видели, что из Днепропетровской области поступают видео и много фото о попадании и большом пожаре, но что там произошло – пока сложно сказать", – сказал Денисенко.

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