Об этом он сказал в эфире телеканала France 5, передает DW.
Самое важное Россия напала на Украину: хронология основных событий
Считаю, что Украина победит,
– отметил он.
Жан-Ив Ле Дриан добавил, что уже в течение десяти дней его больше всего поражает масштабное сопротивление Украины. Не мог себе представить ни один эксперт.
Цена войны станет невыносимой, и президент Путин в какой-то момент будет поставлен перед выбором: либо получить существенные последствия для функционирования России, либо начать переговоры,
– добавил министр.
Также Ле Дриан уверен, что санкции Запада против России в долгосрочной перспективе смогут удерживать Путина от дальнейшей агрессии.
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