Об этом он сказал в эфире телеканала France 5, передает DW.

Самое важное Россия напала на Украину: хронология основных событий

Считаю, что Украина победит,

– отметил он.

Жан-Ив Ле Дриан добавил, что уже в течение десяти дней его больше всего поражает масштабное сопротивление Украины. Не мог себе представить ни один эксперт.

Цена войны станет невыносимой, и президент Путин в какой-то момент будет поставлен перед выбором: либо получить существенные последствия для функционирования России, либо начать переговоры,

– добавил министр.

Также Ле Дриан уверен, что санкции Запада против России в долгосрочной перспективе смогут удерживать Путина от дальнейшей агрессии.

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