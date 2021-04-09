В первом квартале 2021 года импорт электроэнергии из России в Украину вырос почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Сейчас этот показатель составляет 100,6 миллиона киловатт в час.

Тогда как еще год назад было 53,4 миллиона киловатт в час. То есть почти вдвое меньше, чем сейчас.

Важно Пока нет оснований, чтобы ограничивать импорт электроэнергии из России, – Укрэнерго

В то же время Россия не является лидером по объему импорта электроэнергии в Украину. Ее обогнали Словакия и Беларусь.

Импорт электроэнергии в первом квартале 2021 года

из Венгрии поставили 48,4 миллиона киловатт в час;

из Словакии – 224,4 миллиона киловатт в час;

из Румынии – 29,5 миллиона киловатт в час;

из Беларуси – 503,5 миллиона киловатт в час;

из России – 100,6 миллиона киловатт в час.



Импорт электроэнергии в 2020 – 2021 годах / Данные Укрэнерго

Ранее в Укрэнерго заявляли, что законных оснований для какого-либо ограничения в Украине операций по импорту или экспорту электроэнергии с Россией и Белоруссией пока нет.

В компании пояснили, что в январе в Украине возобновили аукционы по доступу компаний-трейдеров к межгосударственным линиям электропередач, в том числе и с Россией.