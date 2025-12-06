Украина столкнулась с самыми большими проблемами за время великой войны, – генерал Райан

Украина сейчас переживает самый сложный период с начала полномасштабного вторжения из-за сочетания многочисленных факторов.

Генерал-майор Вооруженных сил Австралии в отставке, писатель Мик Райан объяснил 24 Каналу, что несмотря на все эти вызовы, украинский народ продолжает демонстрировать чрезвычайную устойчивость, изобретательность и решительность в защите своей страны.

Смотрите также: Не только Покровск: полковник запаса назвал населенный пункт, которому больше всего угрожают россияне

Почему нынешний период войны в Украине является самым сложным?

Обратите внимание! Зеленский провел двухчасовую беседу с советниками Трампа, во время которой обсуждали территориальные вопросы и вопросы гарантий безопасности.

Коррупционные скандалы, давление США относительно быстрого заключения мирного соглашения и интенсивное наступление России на Покровском, Лиманском и Купянском направлениях усложняет ситуацию в стране.

Тогда как производство оружия в России растет, а американская военная помощь существенно сокращается.

Все это в сумме приводит к очень сложному периоду для украинского правительства и народа. Но украинцы за всю эту войну доказали, что это очень стойкий и изобретательный народ, который несмотря на все защищает свой дом и страну,

– подчеркнул Райан.

Что известно о ходе мирных переговоров?