Україна зіткнулась з найбільшими проблемами за час великої війни, – генерал Раян

Україна зараз переживає найскладніший період від початку повномасштабного вторгнення через поєднання численних факторів.

Генерал-майор Збройних сил Австралії у відставці, письменник Мік Раян пояснив 24 Каналу, що попри всі ці виклики, український народ продовжує демонструвати надзвичайну стійкість, винахідливість та рішучість у захисті своєї країни.

Чому нинішній період війни в Україні є найскладнішим?

Зверніть увагу! Зеленський провів двогодинну бесіду з радниками Трампа, під час якої обговорювали територіальні питання та питання гарантій безпеки.

Корупційні скандали, тиск США щодо швидкого укладення мирної угоди та інтенсивний наступ Росії на Покровському, Лиманському та Куп’янському напрямках ускладнює ситуацію в країні.

Тоді як виробництво зброї в Росії зростає, а американська військова допомога істотно скорочується.

Все це в сумі призводить до дуже складного періоду для українського уряду та народу. Але українці за всю цю війну довели, що це надзвичайно стійкий та винахідливий народ, який попри все захищає свій дім і країну,

– підкреслив Раян.

Що відомо про хід мирних перемовин?