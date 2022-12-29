Такое мнение 24 каналу рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. По его словам, есть много показателей, на основе которых можно это утверждать.

Интересно Фантомная имперская боль: как у Путина и россиян появился комплекс неполноценности

У Путина есть дефицит предателей в Украине

Яковенко отметил, что одним из таких показателей является то, что сегодня в Украине нет серьезных политических сил, призывающих к переговорам с Россией. Более того, российскому диктатору Владимиру Путину не хватает предателей на территории нашего государства.

Так, глава Кремля имеет очень ограниченный выбор среди коллаборантов. Настолько, что ему пришлось назначать Кирилла Стремоусова и Владимира Сальдо, которых и "показывать неудобно", гауляйтерами.

Оказалось, что есть дефицит предателей. Это удивительно, потому что у Путина никогда не было проблем с предателями,

– заметил российский оппозиционный журналист.

По его словам, российскому диктатору даже бывшего канцлера Германии "удалось купить за кубометр газа". Кроме того, он скупал по всему миру так называемых экспертов.

Ярким примером этого является "Валдайский клуб", а также разные спортивные ассоциации. Однако с Украиною у Путина не получается это сделать, хотя у него есть деньги, чтобы платить.

Яковенко назвал большое разочарование Путина в войне против Украины: смотрите видео

Хотел "пятую колонну" в Украине, а остался ни с чем

Одним из самых больших разочарований российского диктатора после полномасштабного вторжения в Украину, кроме того, что его армия оказалась отнюдь не "второй армией мира", стал проект Виктора Медведчука. Он предполагал создание в нашем государстве "пятой колонны".

Читайте также Путин находится в иллюзорной реальности, – Яковенко объяснил, какую армию создал диктатор

Так, через Медведчука и других лиц глава Кремля вложил огромные средства в воплощение задуманного. Впрочем, куда делись эти деньги остается тайной.

"Эти деньги куда-то подевались, ведь никакой "пятой колонны" не оказалось, ведь на это был расчет в значительной степени. То есть очень много сюрпризов Украина приготовила миру и в первую очередь Путину", – подытожил российский оппозиционный журналист.