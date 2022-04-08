Сумма помощи составляет 120 миллионов евро, сообщили в Министерстве финансов Украины.

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Деньги предоставляются Украине на безвозмездной и безвозвратной основе согласно подписанному соглашению о финансировании "контракта для развития государства и усиления устойчивости".

Я благодарен Европейскому Союзу и Европейской Комиссии за непоколебимую поддержку украинского народа, за глубокое понимание ситуации, что сложилась в Украине, и оперативность в принятии решений,

– заметил министр финансов Украины Сергей Марченко.

Финансы будут направлены в общий фонд госбюджета и будут использоваться на финансирование основных расходов государства. Речь идет в том числе и о расходах, которые связаны с обеспечением социальной защиты граждан, функционированием критической инфраструктуры и сектора безопасности.

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