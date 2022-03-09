Министр цифровой трансформации написал, что Украина и все украинцы мужественно держатся как единственная семья. Но в такие трудные времена мы нуждаемся в дополнительном вдохновении, чтобы оставаться стойкими и сильными.

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И лично меня вдохновляет, что такой человек, как Илон Маск, придерживается своего слова, стремительно реагирует и поддерживает Украину. Сегодня мы получили уже вторую, значительно большую, партию станций Starlink, которые помогают нашим военным и поддерживают работу критической инфраструктуры и сервисов в медицине, финансах, энергетике,

– заявил Федоров.

Коротко о Starlink Это система беспроводной спутниковой связи, благодаря которой можно получить доступ к широкополосному интернет-подключению. Терминалы Starlink работают благодаря сети спутников на орбите, которые взаимодействуют между собой на низких частотах. Благодаря Starlink в любом уголке Земли можно установить бесперебойную связь.

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