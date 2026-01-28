Помощь из Франции: Украина получит дополнительные самолеты и ракеты для ПВО
- Франция передаст Украине несколько единиц военной помощи в 2026 году.
- Во время обсуждения с Макроном, Зеленский поднял вопрос об энергетической устойчивости Украины и борьбе с российским теневым флотом.
В этом году Франция обещает передать Украине несколько единиц самолетов, ракет для систем ПВО и авиабомб. Париж поддерживает тесное сотрудничество и помогает в борьбе против российского агрессора.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.
Что Украина получит от Франции в 2026 году?
Владимир Зеленский провел разговор с французским лидером Эммануэлем Макроном. Коллеги договорились о дальнейшей поддержке.
Франция заинтересована в усилении энергетической устойчивости Украины. Поэтому в ближайшее время нашему государству передадут из Парижа генераторы. Также помощь поступит и для Вооруженных Сил. В 2026 году Франция готовит для передачи Украине дополнительные французские самолеты, авиабомбы и ракеты, которые используются в системах противовоздушной обороны.
Во время общения с Макроном Зеленский рассказал, в частности, о ситуации на фронте и о поразительных цифрах российских потерь. Также президент Франции выразил соболезнования по поводу российских ударов по гражданским и из-за недавнего обстрел пассажирского поезда на Харьковщине.
Лидеры стран также подытожили встречи в Абу-Даби и дальнейшую дипломатическую работу.
Говорили и о борьбе с российским теневым флотом. Эммануэль рассказал о соответствующей работе на законодательном уровне, рассчитываем на важные решения,
– написал Владимир Зеленский.
Зеленский пообщался о ситуации в Украине с Эммануэлем Макроном: видео
Как Франция уже помогла Вооруженным Силам Украины?
Ранее Франция передала Украине модернизированные истребители Mirage-2000, которые были оборудованы по современным стандартам. Эти самолеты способны нести ракеты MICA и авиационные бомбы AASM и усилить возможности Воздушных Сил ВСУ в воздухе наряду с другими истребителями.
Кроме того, Украина договорилась с Парижем о контракте на поставку примерно ста истребителей Rafale и систем ПВО SAMP/T, которые станут частью долгосрочного укрепления обороноспособности. Поставка продлится в течение нескольких лет в зависимости от производственных сроков.
В то же время Франция выступает против использования части 90 миллиардов евро кредита ЕС на закупку британских ракет Storm Shadow для Украины. В стране настаивают на поддержке европейских производителей. Это вызвало дискуссии в Евросоюзе относительно оптимального использования средств на оборону.