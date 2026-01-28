Помощь из Франции: Украина получит дополнительные самолеты и ракеты для ПВО

В этом году Франция обещает передать Украине несколько единиц самолетов, ракет для систем ПВО и авиабомб. Париж поддерживает тесное сотрудничество и помогает в борьбе против российского агрессора.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

Что Украина получит от Франции в 2026 году?

Владимир Зеленский провел разговор с французским лидером Эммануэлем Макроном. Коллеги договорились о дальнейшей поддержке.

Франция заинтересована в усилении энергетической устойчивости Украины. Поэтому в ближайшее время нашему государству передадут из Парижа генераторы. Также помощь поступит и для Вооруженных Сил. В 2026 году Франция готовит для передачи Украине дополнительные французские самолеты, авиабомбы и ракеты, которые используются в системах противовоздушной обороны.

Во время общения с Макроном Зеленский рассказал, в частности, о ситуации на фронте и о поразительных цифрах российских потерь. Также президент Франции выразил соболезнования по поводу российских ударов по гражданским и из-за недавнего обстрел пассажирского поезда на Харьковщине.

Лидеры стран также подытожили встречи в Абу-Даби и дальнейшую дипломатическую работу.

Говорили и о борьбе с российским теневым флотом. Эммануэль рассказал о соответствующей работе на законодательном уровне, рассчитываем на важные решения,

– написал Владимир Зеленский.

Как Франция уже помогла Вооруженным Силам Украины?